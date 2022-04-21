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ŞEYH HACI AHMET EFENDi CAMi VE TÜRBESi

Cami; Taşköprü Mahallesi, Şeyhzade Caddesi üzerindedir. Şeyh Hacı Ahmet Efendi tarafından 1859 yılında yaptırılmış olup, kitabesi terki mahlasıyla Hacı Ahmet Efendi tarafından yazılmıştır.

21 Nisan 2022 Perşembe 00:30
ŞEYH HACI AHMET EFENDi CAMi VE TÜRBESi

Harim boyuna dikdörtgen planlı düz tavanlıdır. Güneyde eksende yarım silindirik gövdeli mihraplı, yanında (batıda) korkulukları kafes oyma tekniği ile yeni yapılmış ahşap minber yer alır. Minber, mihrap ve yanındaki ahşap süslemeler caminin 1990’lardaki tamiratı sırasında yapılmıştır. Harimin kuzeyinde önü balkon gibi kuzeye doğru çıkıntı yapan bir mahfil bulunur. Mahfilin kuzey duvarında da altı tane halvet hücresi yer alır. Harimin doğu ve batı olmak üzere iki kapısı vardır. Doğudaki kapıdan türbe önündeki boşluğa, kuzeybatıdaki yuvarlak kemerli kapıdan da harime girilir. Harimin içinde süsleme olarak kasetleme tekniğiyle yapılmış tavanı ve üst kafesleri ile mihrap alınlığında ahşap üzerine; saray hattatlarından Abdülkadir el – Şükri’nin yazdığı “İhlas Suresi” ve pencereler üzerindeki boşlukta iki sıra şerit halinde devam eden “ Esmaül Hüsna” ve “Fetih Sureleri” dikkat çeker. Harimin kuzeybatı köşesinde kare kaideli, çokgen gövdeli minaresi 1957 yılında yapılmıştır. Caminin güneybatı dış köşesine tek cepheli bir çeşme yer almaktadır. Yuvarlak kemerli bir kapıdan girilen türbe, sarı kesme taştan inşa edilmiştir. Kare planlı türbenin üzeri kubbeyle örtülüdür. Türbe içinde Şeyh Hacı Ahmet Efendi ile birlikte iki oğlu ve torunu yatmaktadır.
Kaynak: Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Fotoğraflar: Erol Şaşmaz
 

Son Güncelleme: 20.04.2022 17:01
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