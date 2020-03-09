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ŞEVKAT ELÇiLERi

Çandır ilçesinde lise öğrencileri yaşlı ve hastaları evlerinde ziyaret edip, muayene yaptı.

09 Mart 2020 Pazartesi 03:11
ŞEVKAT ELÇiLERi

ANDIR Şehit Yıldırım Yılmaz Çok Programlı Anadolu Lisesi Hasta ve Yaşlı Bakımı bölümü öğrencileri, ilçedeki yaşlı ve hasta olan insanları ziyaret ederek, muayenelerini yaptı. ‘Meslek Lisesi Öğrencileri Aile ile Buluşuyor’ projesi kapsamında Çandır ilçesinde ikamet eden hasta ve yaşlıları ziyaret eden öğrenciler, okulda öğrendikleri bilgi ve becerileri uygulama fırsatı da buldu. Öğrencilerin her hafta ilçe genelinde yardıma muhtaç, sürekli bakım gerektiren hasta ve yaşlıları ziyaretlerine devam edecekleri bildirildi. Çandır İlçe Millî Eğitim Müdürümüz Bayram Kapal, uzun süre devam ettirilmesi planlanan bu anlamlı etkinliklere katıldı. Şehit Yıldırım Yılmaz Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Mehmet Koçak, öğretmen ve öğrenciler tarafından yapılan ziyaret sırasında, hasta ve yaşlıların günlük bakım ihtiyaçları ile şeker, tansiyon, kolesterol değeri gibi ölçümleri yapıldı.

Son Güncelleme: 09.03.2020 18:32
Anahtar Kelimeler:
ŞEVKAT ELÇiLERi
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