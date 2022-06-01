Sevince ortak oldu

Kaymakam Ali Açıkgöz’ün koordinesinde 4-6 Yaş Kur’an Kursu ve Değerler Eğitimi projesi kapsamında ilçedeki kurs sayısı, 3’ten 11’e yükseldi. Açılan kurslar ile öğrenci sayısı ise 130’a ulaştı. Ozan Beldesindeki 4-6 Yaş Kur’an Kursu öğrencilerinden beş yaşındaki Elanur Ceylan’ın Kur’an-ı Kerim’e geçiş merasimine Kaymakam Ali Açıkgöz, Ozan Belediye Başkanı Mustafa İleri, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Doğan ve Saraykent Müftüsü Yasin Baykal katıldı. Devletimizin geleceğinin milli ve manevi değerlerine bağlı bir nesil yetiştirmekten geçtiğini vurgulayan Kaymakam Açıkgöz, “Bu kurslara katılan çocuklarımızın, kısa sürede ortaya koyduğu ilerleme hepimizi hayran bırakıyor. Bu devlet için bu millet için bu kurslar çok önemli. Sayın Cumhurbaşkanımız, bu kurslara verdiği önemi şu sözlerle ifade etmişti; ‘İyi ahlak ve maneviyatla yetişen gençlerin Türkiye’yi daha güçlü ve aydınlık kılmasını kimse durduramayacaktır.’ Böylesine önemli bir misyonu üstenen 4-6 Yaş Kur’an Kurslarımız, bizim kendi kimliğimizi yaşamamızı ve inancımızı bütünüyle kuşanmamızı sağlama hedefinde önemli bir köşe taşıdır. Müslüman Türk gençleri, bu kurslar vesilesiyle inancını, geçmişini ve köklerini öğrenmektedir. Bu kurslar, genç kardeşlerimizin kendi rengiyle boyanması açısından muazzam bir öneme sahiptir” dedi.

Haber Merkezi