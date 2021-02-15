Sevgililer Günü sürprizi

Yerköy ilçesinin Hacıosmanlı köyünde ikamet eden, 68 yaşındaki Ömer Sağancı ile 66 yaşındaki Selver Sağancı evlerinin çalan kapısını açınca, ziyarete gelen Jandarma Astsubay Üstçavuş Saadet Öz ve Astsubay Kıdemli Çavuş Güliz Şahin'i gördü. Yaş pasta ve çiçekle Ömer ve Selver Sağancı'ya sürpriz yapan kadın astsubaylar, evlilik yıl dönümünü kutladıkları çiftle bir süre sohbet etti, onları telefon dolandırıcılarına karşı uyardı. Astsubay Üstçavuş Öz, çiftin mutluluklarına ortak olmak için ziyarete geldiklerini söyledi. Ömer Sağancı da sürprizden dolayı çok mutlu olduğunu dile getirdi. Eşiyle görücü usulü evlendiklerini, yarım asırdır acı ve tatlı günleri birlikte yaşadıklarını belirten Sağancı, gençlere sabırlı ve azimli olmaları tavsiyesinde bulundu. Sağancı, "Bir su bulanır, geri durulur, inişli ve yokuşlu günler geçer ama sabırlı olmak gerekiyor. Anne ve baba çocuklarına örnek olmalı. Sevgi ve saygı olacak. Sevginin, saygının olmadığı yerde hayır ve bereket olmaz" dedi. Selver Sağancı da evlilikte sevgi ve saygının önemini vurgulayarak "Şimdikiler bir tartışmada hemen ayrılıyorlar. Sabırlı olmak gerekiyor. Tek bildiğim eşine ve işine sahip olacaksın. Gençlerimiz işine ve eşine sahip olsunlar, sabırlı olsunlar" diye konuştu. Jandarmanın ziyaretine çok sevindiklerini belirten Sağancı, "Bizi sevindirdiniz, onurlandırdınız, Rabbim devletimize, milletimize zeval vermesin." ifadelerini kullandı.