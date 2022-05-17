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Sevgi her engeli aşar

Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesinde, her yıl 10-16 Mayıs tarihleri arasında gerçekleşen Dünya Engelliler Haftası etkinlikleri kapsamında Özel Tuba Rehabilitasyon Merkezi tarafından etkinlikler düzenlendi.

17 Mayıs 2022 Salı 00:15
Sevgi her engeli aşar

Düzenlenen etkinliklerde öğrenciler şiirler okuyup, dans ettiler. Öğrenciler yapmış oldukları gösteriler ile davetlilerin beğenisini aldı. Sevgiyle aşılamayacak engelin olmadığını belirten Kaymakam Recep Aydın, ”Hepimizin birer engelli adayı olduğunu bir kez hatırlatmakta fayda var. Eğer sevgi varsa tüm engeller aşılır. Asıl engel sevgisizliktir. Burada önemli görevler düşen öğretmenlerimizi kutluyorum. Engellilerimizin gösterdikleri performansları ve bizlere yaşattıkları güzel günden ötürü kendilerine teşekkür ediyorum. Ayrıca bu programı düzenleyen ve programda katkısı olan herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.
Haber Merkezi

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Sevgi Her Engeli Aşar
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