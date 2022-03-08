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‘Sevgi evliliği ölümsüzleştirir’

Yozgat İl Müftülüğü tarafından kadınlara özel olarak düzenlenen ‘Evliliğe İlk Adım’ konulu sohbet programının ikinci oturumu gerçekleştirildi.

08 Mart 2022 Salı 00:19
‘Sevgi evliliği ölümsüzleştirir’

Tarihi Askerlik Şubesinde, Yozgat İl Müftülüğü Aile ve Dini Rehberlik Bürosu Koordinatörü İl Vaizi Saliha Gülnur Uzuner, evlilikte sevgi, merhamet, emanet bilinci, samimiyet ve sadakat gibi konuların üzerinde durdu. Evliliklerini sağlam temeller üzerine kuran insanların sadece bu dünyada değil, ahirete de uzanacak uzun bir birlikteliğin ve cennete kavuşmanın sevincini birlikte yaşayacaklarını söyleyen Uzuner, ‘’Evlilikte iki insan nikah akdi gibi ağır bir sözleşmeyle hayatlarını birleştiriyor. Tek olmaktan, yalnız olmaktan kurtulup hayat arkadaşına, yol arkadaşına kavuşuyor. Evlilik aslında kamil insan olma yolculuğumuzda, olgun bir imana ulaşma yolculuğumuzda ahiretimizi daha sağlam kurabilme yolculuğumuzda eşler olarak birbirine destek olma sürecidir’’ dedi. Uzuner, eşler arasında güçlü sevgi bağları kurmanın şartlarından bahsederek eş olmanın eş değer olmak olduğunu vurguladı. Kadın ve erkeğin aynı özden, aynı candan yaratıldığını belirten Uzuner, ‘’İnsanlar eş değer olmanın bilincinde yaratılmışlardır. Evlilik bir rekabet yarışına, güç yarışına dönüştürülmemelidir. Böyle olursa dünya cenneti olacak yuvalarımızı kendi ellerimizle ateşe vermiş oluruz. Huzurlu ve uzun soluklu bir evlilik için ben ve sen olmaktan ziyade biz olma bilincini yuvalarımıza hakim kılmalıyız’’ diye konuştu. Hazreti Peygamberin Veda Haccında ‘Sizin kadınlar üzerinde hakkınız, onların da sizin üzerinizde hakları vardır’ dediğini hatırlatan Uzuner, ‘’Emanet bilincinde olan insan, karşısındakini bilerek üzemez, zarar veremez, istediği şekilde davranamaz. Çünkü bu emanetin bir sorumluluğunun olduğunun farkındadır. Evlilikte ilişkilerimiz sahip olmak boyutunda değil emanet boyutunda olmalıdır.  Eş olmak birlikte hayatın zorluklarına göğüs gerebilmek demektir’’ şeklinde konuştu. Uzuner, sevginin evliliği zoraki bir mecburiyet ya da bir birine katlanmak olmaktan çıkardığını ifade ederek, ‘’ Samimi ve koşulsuz bir sevgi evliliği ölümsüzleştirir. Tatlı ve gönül alıcı bir söz, bir teşekkür, bir tebessüm, bir takdir ifadesi kalplerdeki buzların erimesine ve o yuvadaki ağız tatlılığının artmasına neden olur. Eşler arasındaki ilişkilerde merhameti, bir yaşam biçimi haline getirmeniz gerekir. Hiçbir şey tek taraflı gayretle yürümez. Evlilik aynı zamanda en iyi arkadaşlıktır. Evlilik çiçeğinin her daim canlı kalabilmesi için eşler birbiriyle kaliteli vakit geçirebilmelidir. Evliliği ayakta tutan temellerden biri de sadakattir. Kişinin eşine karşı sadakati, hem ahlaki bir erdem hem imani bir duruştur. Sadakat, doğruluk ve dürüstlük demektir. Evlilikte zaten karşılıklı bir güven sözleşmesidir’’ dedi. •Sümeyye İlhan• 

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