Sevgi Evlerinde ‘Koruyucu Aile’ günü

Koruyucu aileler ile birlikte Sevgi Evlerinde barınan çocukların katıldığı etkinlikte, çocuklar gönüllerince eğlenip güzel bir gün geçirdiler. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ‘Her çocuğun bir ailesi olması’ ilkesi ile başlatılan Koruyucu Aile çalışmaları kapsamında 30 Haziran tarihi koruyucu aile günü olarak kutlanmaya başlandı. Bu kapsamda Yozgat’ta da Koruyucu Aile Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı. Sevgi Evlerinde Gerçekleştirilen programa Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür yardımcısı Musa Saydam da katıldı. Program konuşan Saydam, Cumhurbaşkanlığı tarafından 30 Haziran günü Koruyucu aile günü olarak ilan edildiğini söyledi. Saydam, Bakanlıklarının hizmet modellerinden olan Koruyucu aile uygulamasının öz aileleri tarafından bakımları mümkün olmayan veya Risk taşıyan durumlarda çocuklar mahkeme kararıyla ailelerden alınarak Koruyucu aile yanına yerleştirilmekte olduğunu bakım gözetim eğitim ve Sağlık gibi hizmetleri bu aileler tarafından yürütüldüğünü belirtti. Yozgat’ta 30 koruyucu ailenin yanında 43 çocuğun bakım hizmeti aldığını hatırlatan Saydam, ‘’Bu hizmetin yaygınlaşması ve farkındalığın oluşması için her yıl 30 Haziran tarihinde bu etkinliklerimiz devam edecektir’’ dedi. Saydam’ın konuşmasının ardından kutlama programına geçildi. Program kapsamında Saydam, Koruyucu Aileler ve Çocuklar hep birlikte pasta kestiler. Daha sonra balon patlatma gibi eğlenceli oyunlar oynayan çocuklar, uçurtma şenliği ile uçurtma uçurarak eğlendiler. Programın sonunda ise kura çekimi yapılarak çocuklara çeşitli hediyeler verildi.

KORUYUCU AİLE NASIL OLUNUR

Koruyucu aile olabilmek için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak 25-65 yaş aralığında bulunmak, sosyal güvencesinin bulunması, sabıka kaydının olmaması ve bakım hizmetini yerine getirmesine engel sağlık probleminin bulunmaması gerekmektedir. Bu şartları taşıyan kişiler Aile ve Sosyal Hizmetler il müdürlüğüne ve Sosyal Hizmet Merkezi müdürlüklerine müracaat ederek koruyucu aile olma dilekçelerini verebilirler. Gerekli incelemeler tamamlandıktan sonra uygun olan aileler sıraya almakta, uygun çocuklar eşleştirilerek ailelerin yanına yerleştirilmektedir. •İHSAN ÇELİKKAYA•