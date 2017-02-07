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Sevgi dolu konak!

07 Şubat 2017 Salı 06:01
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Yozgat Sevgi Evleri’nde kalan çocuklar hafta sonu tarihi Hayri İnal Konağı’nı ziyaret etti. Tarihi dokunun kucağında renkli dakikalar yaşayan minikler konak görevlisi Önder Yaşar’ın sazı ve sözü ile eğlenceli dakikalar yaşadı.

Sevgi dolu konak!
Sevgi Evleri’nde kalan çocuklar, yarı yıl tatilinin son günlerini gezi ve ziyaretlerle geçirdi. Öğretmenlerinin gözetiminde Yozgat Belediyesi tarihi Hayri İnal Konağı’nı ziyaret eden minikler, burada hem Yozgat’ın tarihi yapısına ilişkin bilgi sahibi oldular hem de otantik ortamda renkli anlar yaşadılar. Minikleri Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdullah Neşeli yalnız bırakmadı.
Minik misafirleri karşılayan konak görevlisi Önder Yaşar, çocuklara ilk olarak konağın tarihi yapısı hakkında bilgi verdi. Merhum Hayri İnal’dan günümüzü gelen konağın kimler tarafından kullanıldığına dair bilgiler veren Yaşar, daha sonra minik misafirlerine çay ve kavurga ikram etti.
Sevgi Evleri’nin sevimli çocukları bir yandan çaylarını yudumlayıp, kavurga yerken diğer yandan Önder Yaşar’ın bağlamasından çıkan nağmelerle oyunlar oynayıp eğlendiler. Renkli görüntülere sahne olan konak ziyareti miniklere tadı damağında anlar yaşattı.

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