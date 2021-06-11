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SEVGİ DOLABI PROJESİ

Yozgat’ın Kadışehri ilçesinde, ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik hazırlanan ‘Sevgi Dolabı’ isimli projede sona gelindi.

11 Haziran 2021 Cuma 00:22
SEVGİ DOLABI PROJESİ

Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, öğretmenlerin destekleri ile hazırlanan projenin kısa sürüde uygulamaya konulacağını söyledi. Aksoy, ‘’Dezenfekte edilen ve ütülenen kıyafetlerimiz sahiplerine ulaştırılmak üzere dolabımıza yerleştirildi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ekimizde yer alan kadın personellerimiz, öğretmenlerimiz ve Milli Eğitim Personellerimiz olarak sevgimizi çoğaltmak için el ele verdik. Büyük ailemizin sevgisini öğrencilere taşıyoruz’’ ifadelerini kullandı. •Seyfettin Sağlam

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SEVGi DOLABI PROJESiSEYFETTİN SAĞLAM
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