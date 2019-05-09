SESSiZ ZAM!

Yozgat’ta ekmek fiyatlarına Ramazan ayında fahiş zam geldi, vatandaş zam karşısında şaşkınlık yaşadı. Ramazan ayında fırınlarda geleneksel Ramazan pidelerine olan ilgi artarken, ekmek ve pide fiyatlarına yapılan zam ise Yozgat’ta evine zor şartlarda ekmek götüren vatandaşın belini büktü. Standart tekli boş ramazan pidesine yapılan 25 kuruşluk zam sonucu fiyatı 1 lira 25 kuruş oldu. Ekmeğe yapılan 25 kuruşluk zammın hangi gerekçeyle yapıldığı bilinmezken, vatandaşlar duruma tepki gösterdi. Komşu vilayetler ve büyükşehirlerde ekmek fiyatlarının ramazan ayı öncesi koruma altına alındığını, belediyelerin Halk Ekmek üretimi yaptığını vurgulayan vatandaşlar, ekmek fiyatının 1 liradan, 1 lira 25 kuruşa satılmasına tepki gösterdiler. Öte yandan Yozgat’ta yumurtalı ve susamlı tekli Ramazan pidesi ise 2 liradan satışa sunuluyor. Vatandaşlar başta Yozgat Belediyesi ve diğer ilgili kurumların duruma el koymasını talep ettiler.