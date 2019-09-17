Sessiz sedasız kutlama

Yozgat Ticaret İl Müdürlüğü, Yozgat Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği(YESOB) ve Yozgat Belediyesi işbirliğiyle kutlanan Ahilik Haftası, bu yıl sessiz sedasız kutlandı.

Her sene çeşitli etkinliklerle kutlanan ve yılın ahisinin seçildiği Ahilik Haftası kapsamında, Ticaret İl Müdürü İbrahim Akdaş ve Esob Başkanı Latif Altın, Belediye Başkanı Celal Köse’yi makamında ziyaret etti.

Celal Köse, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ilimizde ticaret yapan vatandaşların haftasını kutladı.

Başkan Köse, Selçuklulardan günümüze uzanan ahilik geleneğinin iyi ahlak, doğruluk, kardeşlik, yardımseverlik gibi toplumsal değerleri ve bin yıla dayanan meslek etiği ve çalışma disiplinini oluşturan özel kültür olduğunu vurguladı.