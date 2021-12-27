Sessiz dostlarımız için mama

Son günlerde Yozgat’ı etkisi altına alan kar yağışı ve soğuk hava sonrasında Yozgat Valiliği harekete geçti ve sokak hayvanları ile doğada bulunan yaban hayvanları için İl Özel İdare bütçesinden mama temim etti. Sessiz dostlarımız için alınan mamalar tüm ilçelere gönderildi. İlçelere dağıtan mamalar sokaklara ve doğaya bırakarak sessiz dostlarımızın zorlu kış şartlarında beslenmelerine katkı sağlayacaklar. Yozgat Valiliği tarafından ‘Gözünüz Arkada Kalmasın, Can Dostlarımız Bize Emanet’ sloganıyla başlatılan çalışmalar neticesinde İl Özel İdare Personeli ile İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı Hayvan Durum İzleme ekiplerine de teslim edilen mamalar tüm ilçelere gönderilerek doğaya bırakıldı.