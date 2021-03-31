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Seslerini duyurmaya çalışıyorlar

TARIM-Orman Çalışanları Birliği Sendikası (Toç Bir-Sen) Sözleşmeli Personelin Kadroya Geçirilmesi talebini bir kez daha yayınladığı video dile getirdi.

31 Mart 2021 Çarşamba 00:41
Seslerini duyurmaya çalışıyorlar

Toç Bir-Sen yaptığı paylaşımlarda, ‘’Sözleşmeli Personel iltimas değil, hakkını ve emeğinin karşılığını istiyor. Kamu çalışanları arasında adaletin tesisi için; Sözleşmelilik bitmeli, herkese güvence gelmeli” vurgusunda bulundu. Tarım-Ormancılık Hizmet Kolu’nda görev yapan Sözleşmeli Personelin, mesai arkadaşlarıyla aynı işi yapmalarına rağmen, Eş Durumundan Tayin Olamama, Güvencesiz Çalışma, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavlarına Girememe, Arazi Tazminatından Yararlanamama, Re’sen Emekli Edilme, Vergi ve SGK Kesintilerinin Fazla Olması gibi hak kayıplarının olduğu belirtildi.

Son Güncelleme: 30.03.2021 18:43
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Seslerini Duyurmaya çalışıyorlar
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