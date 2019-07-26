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CUMHURİYET Halk Partisi Yozgat Milletvekili Ali Keven, AFAD Başkanlığı'nın Yozgat'ta yaşanan sel felaketini görmezden geldiğini, halkın doğal afet bölgesi ilan edilmesi talebini dikkate bile almadığını ileri sürdü.

SESiMiZi DUYUN ARTIK!

CUMHURİYET Halk Partisi Yozgat Milletvekili Ali Keven, AFAD Başkanlığı'nın Yozgat'ta yaşanan sel felaketini görmezden geldiğini, halkın doğal afet bölgesi ilan edilmesi talebini dikkate bile almadığını ileri sürdü.

26 Temmuz 2019 Cuma 00:00
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SESiMiZi DUYUN ARTIK!

Keven, Düzce'de geçen hafta yaşanan sel felaketi nedeniyle doğal afet bölgesi ilan edildiğini hatırlatıp, Düzce halkına geçmiş olsun dileğini tekrarladı, hayatını kaybedenlere rahmet diledi. Keven, ‘’Ancak Yozgat'ta yaşanan sel felaketinin üzerinden bir ay geçmesine rağmen AFAD Başkanlığı Yozgat'ı doğal afet bölgesi kapsamına almadı. Tüm ısrarlarımıza rağmen AFAD Başkanlığı ve Yozgat Valiliği bir koordinasyon sağlayıp zarar gören köyleri doğal afet bölgesi ilan edemedi. Bu sorun ne olacak diye AFAD Başkanlığı‘ndan bilgi istedik. Ancak geri dönüş bile sağlanmadı. TBMM'de konuşma yaptım, defalarca basın yoluyla yetkilileri göreve davet ettim. Ama bir açıklama dahi yapılmadı. Yozgat ne çekiyorsa Yozgat’ı umursamayan bürokratlardan çekiyor. Çünkü Yozgat'ın sesini duymuyorlar’’ dedi.
CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, her defasında Yozgat için kazanım olduğu söylenen Yozgatlı Cumhurbaşkanı Yardımcısının Yozgat'a gelip zarar gören köyleri incelemeye bile gerek duymadığını savında bulundu. Keven, ‘’Şimdi Yozgat Valiliği'ne, AFAD Başkanlığı'na ve ilgili bürokrasiye soruyorum; Yozgat sizin için neden değersiz? Yozgat size ne yaptı? Yozgat'ta selde ölen birileri mi olması gerekiyordu? Yozgat'ta yaşanınca doğal afet değil ama Karadeniz'de yaşanınca doğal afet. Binlerce insanın ürünü heba oldu, evi yıkıldı, zarar gördü, eşyaları kullanılamaz duruma geldi! Evi yıkılan vatandaşa dalga geçer gibi bir naylon çadır verdiniz sadece. Valilik o vatandaşa bir konut bile yapamadı. Yozgat insanını yok sayan bu kurumlara bir kez daha sesleniyorum. Yozgat'ta yaşanan sel ve dolu afetini dikkate almanız için birilerinin ölmesi mi gerekiyordu?” diye konuştu.
 

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