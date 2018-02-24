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Ses kayıtları kitap oldu

YOZGAT’lı Yazar Osman Karaca, 1. Dünya Savaşı'nda görev almış gazilerin yakınlarıyla birebir görüşerek elde ettiği bilgi ve belgeleri dijital ortama aktarıp, gazilerin öykülerini 'Cihad-ı Ekber ve Milli Müdafaa Acıları' isimli kitabında topladı.

Ses kayıtları kitap oldu

YOZGAT’lı Yazar Osman Karaca, 1. Dünya Savaşı'nda görev almış gazilerin yakınlarıyla birebir görüşerek elde ettiği bilgi ve belgeleri dijital ortama aktarıp, gazilerin öykülerini 'Cihad-ı Ekber ve Milli Müdafaa Acıları' isimli kitabında topladı.

24 Şubat 2018 Cumartesi 07:00
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Ses kayıtları kitap oldu

4 yıldır sürdürdüğü çalışmada Çanakkale, Kütahya, Samsun, Eskişehir, Afyonkarahisar ve Yozgat'ın bütün köylerini dolaşarak 1. Dünya Savaşı'na katılan gazilerin yakınlarıyla görüşen Yozgatlı yazar Osman Karaca, yaklaşık 600 dakikadan oluşan cephe hatıralarını derleyerek kitap haline getirdi. Amacının gazilerin hatıralarını gelecek nesillere aktarmak olduğunu söyleyen Karaca, "Yozgat’ın 300'e yakın köyünü dolaştım. Bu kitabın Yozgat ile sınırlı kalmaması için ülke genelinde duyduğum öykülerin peşine düştüm. Uşak, Samsun, Kütahya, Eskişehir, Afyon, Denizli, İzmir, Çanakkale gibi illere gittim. Burada en çok önem verdiğim şey ise birebir gazilerin cephe hatıralarını kendi ağzıyla anlatmalarıydı. Daha önce yakınları tarafından kayda alınmış sesleri dinleyerek, onların hatıralarına hiçbir ekleme yapmadan kayıt altına aldım. Kimisi dedesini, kimisi amcasını, kimisi babasını, kimisi de dayısını cephede şehit vermiş. Bu acılarda kuşaktan kuşağa anlatılarak günümüze gelmiş. Ben de bunları kitap haline getirdim" dedi.
31 öykünün bulunduğu kitapta Galiçya Cephesi gazisi Mustafa Erkılıç, savaşta bacağı kopmuş bir askerin bacağının kopmasına rağmen kendi acısını değil diğer yaralı askerleri teselli ettiğini anlatıyor. Irak Cephesi gazisi Hacı Hüseyin Daşkın'ın da yaralı getirildiği hastanede kolunun kesileceğini öğrenince kolunun kesildiğine değil de düşmanla savaşamayacağına üzüldüğü bilgileri yer alıyor.
 

Son Güncelleme: 23.02.2018 17:17
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