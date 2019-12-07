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Servisler denetlendi

ÇAYIRALAN İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren öğrenci servis araçlarının denetimi yapıldı.

Servisler denetlendi

ÇAYIRALAN İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren öğrenci servis araçlarının denetimi yapıldı.

07 Aralık 2019 Cumartesi 04:04
Servisler denetlendi

Denetime Kaymakam Bekir Özen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bozdağ da katıldı. Milli Eğitim Şube Müdürleri Ahmet Karakaş ve Canan Daşdemir, Şef Metin Yaşar Tokgöz, Muhasip Soner Bircan, İlçe Emniyet Amiri Tolgahan Yağmur, Trafik Şube Başkanı Ramazan Kırdar, tarafından araçlar denetlendi. Araçların özellikle kışlık lastiklerinin takılıp takılmadığı, emniyet kemerlerinin sağlam olup olmadığı, Dur levhasının ve Öğrenci taşıtı levhalarının bulunup, çalışır durumda olup olmadığı kontrol edildi. Daha güvenli ve sağlıklı taşıma yapılabilmesi için gerekli önlemlerin alınıp alınmadığı konusunda yapılan denetimlerde eksiklikleri olan araçların sürücüleri uyarıldı. 

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Servisler Denetlendi
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