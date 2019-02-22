Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -3°
az bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
102494
ALTIN
226.698
DOLAR
5.3255
STERLİN
6.9330
EURO
6.0377

Servisler denetlendi

SARIKAYA ilçesinde taşımalı eğitimde çalışan Okul Servis Araçlarının denetimi yapıldı.

Servisler denetlendi

SARIKAYA ilçesinde taşımalı eğitimde çalışan Okul Servis Araçlarının denetimi yapıldı.

22 Şubat 2019 Cuma 07:00
11 Okunma
Servisler denetlendi

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Destek Hizmetlerinden sorumlu Şube Müdürü Haluk Timur başkanlığında Şef Necati Bulut, İlçe Jandarma Trafik ve İlçe Emniyet Müdürlüğünden denetleme komisyonunda görevli personel tarafından yürütülen denetimlerde, tüm taşıtlar kontrolden geçirildi. Denetimlerde, 2018 - 2019 eğitim öğretim yılı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği Kapsamında taşıma yapan okul servis araçlarının uygun olup olmadıkları kontrol edildi. 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Korkutan kaza
Korkutan kaza
Fiyat denetimine devam
Fiyat denetimine devam
Arslan meydana indi
Arslan meydana indi
Kutsal topraklara uğurlandılar
Kutsal topraklara uğurlandılar
Barış Manço anıldı
Barış Manço anıldı
VALiLiK UYARDI
VALiLiK UYARDI
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim