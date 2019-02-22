Servisler denetlendi

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Destek Hizmetlerinden sorumlu Şube Müdürü Haluk Timur başkanlığında Şef Necati Bulut, İlçe Jandarma Trafik ve İlçe Emniyet Müdürlüğünden denetleme komisyonunda görevli personel tarafından yürütülen denetimlerde, tüm taşıtlar kontrolden geçirildi. Denetimlerde, 2018 - 2019 eğitim öğretim yılı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği Kapsamında taşıma yapan okul servis araçlarının uygun olup olmadıkları kontrol edildi.