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Servis Şoförlerine Seminer

ÇAYIRALAN İlçesinde, taşımalı öğrenci servis şoförlerine, Sarıkaya İlçe Jandarma Trafik Timi tarafından eğitim verildi.

Servis Şoförlerine Seminer

ÇAYIRALAN İlçesinde, taşımalı öğrenci servis şoförlerine, Sarıkaya İlçe Jandarma Trafik Timi tarafından eğitim verildi.

21 Kasım 2019 Perşembe 04:04
Servis Şoförlerine Seminer

Çayıralan İlçe Jandarma ve Çayıralan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğindeki eğitim çalışmasına, Okul Taşıt Sürücüleri katıldı. Çayıralan İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında bulunan taşımalı eğitim kapsamında ‘Okul Taşıtlarının karıştığı kazaların azaltılması’ amacıyla verilen eğitimlerin yararlı olduğu bildirildi. Çayıralan İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Bozdağ, güvenlik amaçlı yapılan bilgilendirme toplantısında şoförlere gerekli uyarıları yaparak, ‘’Kendi evlatlarınızı taşıyorsunuz, bu bilinçle hareket edelim. Araçlarınızın kış ayı yaklaşması nedeniyle bakımlarını yaptırın. En geç 1 Aralık itibariyle Kış Lastiği takalım, araçta zincir bulunduralım’’ dedi.

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Servis Şoförlerine Seminer
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