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Servis Şoförlerine seminer

AKDAĞMADENİ İlçesinde taşımalı eğitimde faaliyet gösteren servislerin şoförlerine eğitim verildi.

Servis Şoförlerine seminer

AKDAĞMADENİ İlçesinde taşımalı eğitimde faaliyet gösteren servislerin şoförlerine eğitim verildi.

01 Ekim 2019 Salı 00:00
Servis Şoförlerine seminer

Akdağmadeni İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürleri Ömer Özdemir ve Yasin Yılmaz, Bozok Üniversitesi Akdağmadeni MYO Ulaştırma Hizmetleri Öğretim Görevlisi Murat Kocagül, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Koçak Bek, İlçe Jandarma Tim Komutanlığından İlhan Erdoğanbaşı, Süleyman Uysal, İlçe Emniyet Müdürlüğü’nden Fatih Kılıç ve Bahadır Çil,  İlçe Toplum Sağlığı Doktoru Nur Banu Kutlu, eğitimci olarak toplantıya katıldı. Katılımcılara Şoför davranışları ve öğrencilerle iletişim, Taşıma sürecinde uyulması gereken okul kuralları, Trafik kazası nedenleri ve alınacak önlemler, Güvenli araç kullanımı ve sürüş psikolojisi, Trafik kuralları, Bulundurulması gereken belgeler, araç-gereçler, Trafik adabı, Öğrenci Sağlığı ve ilk yardım, İş sağlığı ve güvenliği konularında aşağıda eğitim semineri verildi.

Anahtar Kelimeler:
Akdağmadeni
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