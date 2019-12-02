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Servis Şoförlerine eğitim

BOĞAZLIYAN İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri ve İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından, okul servis araçları ve taşımalı eğitim servis araçlarının şoförleri için Millet Kıraathanesi Konferans Salonunda bilgilendirme ve eğitim toplantısı yapıldı.

Servis Şoförlerine eğitim

BOĞAZLIYAN İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri ve İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından, okul servis araçları ve taşımalı eğitim servis araçlarının şoförleri için Millet Kıraathanesi Konferans Salonunda bilgilendirme ve eğitim toplantısı yapıldı.

02 Aralık 2019 Pazartesi 04:04
Servis Şoförlerine eğitim

Toplantısında, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Vedat Oymak, kış lastiklerinin zorunlu olarak taktırılmasını istedi, araçların kışlık bakımının mutlaka yapılması gerektiğini hatırlattı, öğrencilere karşı şoförleri davranışlarında daha dikkatli olmaları, öğrencilerin araçlara biniş ve inişlerinde dikkat etmeleri gerektiğini söyledi. İlçe trafik ve Jandarma trafik şube görevlileri tarafından trafik güvenliği ile ilgili açıklamalarda bulunuldu. Taşımacının yükümlülükleri, Trafik kurallarına mutlaka uyulması, özellikle öğrenci biniş-inişlerinde dikkatli olmaları, süratli araç kullanılmaması, hız limitine mutlaka uyulması, servis sürücüsünün öğrencilerle iletişimi üzerinde bilgiler verildi. 

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Servis Şoförlerine Eğitim
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