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Servis Şoförleri Bilgilendirildi

BOĞAZLIYAN ilçesinde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin servis araçlarında huzur ve güven içerisinde yolculuk yapmalarını sağlanmak, taşımalı eğitim servis araçlarının karıştığı kazaları önlemek amacıyla Necmettin Yıldız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda seminer verildi.

Servis Şoförleri Bilgilendirildi

BOĞAZLIYAN ilçesinde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin servis araçlarında huzur ve güven içerisinde yolculuk yapmalarını sağlanmak, taşımalı eğitim servis araçlarının karıştığı kazaları önlemek amacıyla Necmettin Yıldız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda seminer verildi.

21 Kasım 2018 Çarşamba 06:10
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Servis Şoförleri Bilgilendirildi

 Karşılıklı görüş alıverişinde bulunulan, tarafların birbirlerinden taleplerini dile getirdikleri seminere İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Şimşek ve beraberinde Taşımalı Eğitimden sorumlu Şube Müdürü Vedat Oymak, Polis Memuru Aysel Alban, İlçe Jandarma Tim Komutanlığında görevli Hakan Hantal,  taşımalı eğitim yapan servis şoförleri ve öğrenci temsilcileri katıldı. Seminerde, şoförlerin bir can taşıdığını unutmadan hareket etmesi, onların canlarının servis şoförlerine emanet edildiği, bu nedenle Karayolları Trafik kanunu yönetmeliği hükümlerine uyulması istendi.

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Servis şoförleri Bilgilendirildi
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