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Servis araçları takipte

SARIKAYA İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, trafik ekipleriyle birlikte servis araçlarına yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Servis araçları takipte

SARIKAYA İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, trafik ekipleriyle birlikte servis araçlarına yönelik denetimlerini sürdürüyor.

30 Aralık 2017 Cumartesi 07:00
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Servis araçları takipte

Sarıkaya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Destek Hizmetlerinden sorumlu Şube Müdürü Haluk Timur, Şef Necati Bulut, İlçe Jandarma Trafik ve İlçe Emniyet Müdürlüğünden oluşan denetleme komisyonu, denetimlerine devam etti. Taşıma yoluyla eğitime erişim sağlayan öğrencileri taşıyan araçlar, Babayağmur, Yukarısarıkaya, Kadılı güzergahında durdurularak, denetimleri gerçekleştirildi.

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