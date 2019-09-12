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Servis araçları denetlendi

YOZGAT İl Jandarma Komutanlığı ekipleri okul servis araçlarını denetledi.

Servis araçları denetlendi

YOZGAT İl Jandarma Komutanlığı ekipleri okul servis araçlarını denetledi.

12 Eylül 2019 Perşembe 00:00
Servis araçları denetlendi

2019-2020 eğitim-öğretim yılının başlamasıyla öğrencilerin huzur ve güven içerisinde okullarına gidip gelebilmelerini sağlamak amacıyla yapılan denetimlerde, yasa ve yönetmelikler çerçevesinde istenen belgeler ve materyaller kontrol edildi. Ekipler, Çalatlı Köyü mevki Muslubelen yolu üzerinde taşımalı eğitim gören ilk ve ortaokul öğrencilerini taşıyan öğrenci servislerini önceden belirlenen noktalarda durdurdu. Ekipler burada sürücülerin ve araçların belgelerinin yanı sıra araçlardaki dur lambası, araç içi temizliği, yangın söndürme cihazı, ilk yardım çantası ve emniyet kemerlerini kontrol ederek, kurallara uymayan şoförlere yönelik yasal işlemlerin uygulanacağı uyarısında bulundu. Jandarma ekiplerinin denetimlerinden memnun kaldıklarını söyleyen okul servis şoförü Bayram Aslaner, "Keşke bu denetimler haftada bir gün olsa. Çünkü bir kişi bir hata yapıyor bu hatayı tüm servis şoförleri çekiyor. Bizler eğitim öğretim yılına hazırız" dedi. 
Yılmaz Deniz ise, "Araçlarımızın tüm donanımıyla eğitime hazırız. Jandarma ekiplerinin yaptığı denetimler bizleri çok memnun etti. Bu denetimlerin her okulumuzda yapılmasını istiyoruz. Çocuklarımız bizim geleceğimiz" şeklinde konuştu. 

Anahtar Kelimeler:
YOZGAT İl Jandarma Komutanlığı
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