SERTİFİKALI İŞSİZLER

-Yozgat’ta destek alıp işletme kuran 331 kişiden 23’e işletmelerini kapattı

Bunlardan 23 işletme ise kapandı. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer tarafından yöneltilen, KOSGEB’in ‘Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Programı’ kapsamında yapılan çalışmalarla ilgili soru önergesine yanıt verdi. Bakan Özlü, Yozgat’ta 2013-2017 döneminde toplam 172 ‘Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Programı’ düzenlediğini, eğitimler sonucunda 3 bin 445'i kadın olmak üzere toplam 7 bin 299 kişinin girişimci sertifika aldığını söyledi. Bakan Özlü, ‘’Sertifika alan kursiyerlerden 132'si kadın olmak üzere 331 kişi, yeni girişimci desteğinden faydalanarak, kendi işletmesini kurmuştur. Bu çerçevede, kendi işini kuran girişimcilerimize yeni girişimci desteği kapsamında toplam 6 milyon 519 bi9n 234 lira destek sağlanmıştır. Yozgat'ta yeni girişimci desteği kapsamında 2013 yılından itibaren yapılan izlemeler sonucunda 23 işletmenin kapandığı, bunlardan 8 tanesinin kadın girişimcilere ait olduğu tespit edilmiştir” dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, hükümetin uygulamaya koyduğu çok projede olduğu gibi sunulduğu kadar fayda ve sonuç ilişkisinde başarı sağlanamayan uygulamalardan birisinin de yeni girişimcilik desteği olduğunu ileri sürdü. Gürer, ‘’Düşünce doğru uygulama yetersizdir. Katılımcıların yüzde 5’inin sonuçta amaçla uygun sonuca ermesi çok düşük bir durumdur. Burada amaca erilememe nedenleri iyi irdelenmeli ve katılıma göre gereken düzenleme ve destek sağlanarak yapılan çalışmanın olumlu sonuçlandırılmalıdır’’ diye konuştu.