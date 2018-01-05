Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -3°
parçalı bulutlu
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
115491
ALTIN
159.310
DOLAR
3.7513
STERLİN
5.0799
EURO
4.5254

SERTİFİKALI İŞSİZLER

YOZGAT il genelinde 2013-2017 yılları arasında KOSGEB tarafından açılan ‘Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Programı’ eğitimlerini katılıp, belge alan toplam 7 bin 299 kişiden sadece 331 kişi desteklerden yararlanarak, kendi işini kurdu.

SERTİFİKALI İŞSİZLER

YOZGAT il genelinde 2013-2017 yılları arasında KOSGEB tarafından açılan ‘Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Programı’ eğitimlerini katılıp, belge alan toplam 7 bin 299 kişiden sadece 331 kişi desteklerden yararlanarak, kendi işini kurdu.

05 Ocak 2018 Cuma 07:00
11 Okunma
SERTİFİKALI İŞSİZLER

-Yozgat’ta destek alıp işletme kuran 331 kişiden 23’e işletmelerini kapattı
Bunlardan 23 işletme ise kapandı. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer tarafından yöneltilen, KOSGEB’in ‘Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Programı’ kapsamında yapılan çalışmalarla ilgili soru önergesine yanıt verdi. Bakan Özlü, Yozgat’ta 2013-2017 döneminde toplam 172 ‘Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Programı’ düzenlediğini, eğitimler sonucunda 3 bin 445'i kadın olmak üzere toplam 7 bin 299 kişinin girişimci sertifika aldığını söyledi. Bakan Özlü, ‘’Sertifika alan kursiyerlerden 132'si kadın olmak üzere 331 kişi, yeni girişimci desteğinden faydalanarak, kendi işletmesini kurmuştur. Bu çerçevede, kendi işini kuran girişimcilerimize yeni girişimci desteği kapsamında toplam 6 milyon 519 bi9n 234 lira destek sağlanmıştır. Yozgat'ta yeni girişimci desteği kapsamında 2013 yılından itibaren yapılan izlemeler sonucunda 23 işletmenin kapandığı, bunlardan 8 tanesinin kadın girişimcilere ait olduğu tespit edilmiştir” dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer,  hükümetin uygulamaya koyduğu çok projede olduğu gibi sunulduğu kadar fayda ve sonuç ilişkisinde başarı sağlanamayan uygulamalardan birisinin de yeni girişimcilik desteği olduğunu ileri sürdü. Gürer, ‘’Düşünce doğru uygulama yetersizdir. Katılımcıların yüzde 5’inin sonuçta amaçla uygun sonuca ermesi çok düşük bir durumdur. Burada amaca erilememe nedenleri iyi irdelenmeli ve katılıma göre gereken düzenleme ve destek sağlanarak yapılan çalışmanın olumlu sonuçlandırılmalıdır’’ diye konuştu.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Umre yolcularına seminer verildi
Umre yolcularına seminer verildi
TÜFE aylık yüzde 0,63 arttı
TÜFE aylık yüzde 0,63 arttı
Kıbrıs Gazilerini konuk ettik
Kıbrıs Gazilerini konuk ettik
Borç batağında değiliz!
Borç batağında değiliz!
İyi dersler şoför amca projesi
İyi dersler şoför amca projesi
Şahin, resmen aday
Şahin, resmen aday

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim