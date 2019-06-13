Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 25°
parçalı bulutlu
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
91249
ALTIN
251.393
DOLAR
5.8437
STERLİN
7.4042
EURO
6.5964

Sertifikalarını aldılar

YOZGAT Oran Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisi tarafından, Yozgat Sağlık İl Müdürlüğü personeline verilen Proje Döngüsü Yönetimi Eğitiminin ardından, kursiyerler belgelerini aldı.

Sertifikalarını aldılar

YOZGAT Oran Kalkınma Ajansı Yatırım Destek Ofisi tarafından, Yozgat Sağlık İl Müdürlüğü personeline verilen Proje Döngüsü Yönetimi Eğitiminin ardından, kursiyerler belgelerini aldı.

13 Haziran 2019 Perşembe 00:00
148 Okunma
Sertifikalarını aldılar

Yozgat Valisi Kadir Çakır, eğitime katılan ve başarı sağlayan personelin  sertifikalarını makamında verdi, başarılar diledi. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Yozgat Yatırım Destek Ofisi’nde verilen proje döngüsü eğitimine Sağlık Kuruluşlarının Ar-Ge bölümünde görev yapan 15 personel katıldı. İki gün devam eden uygulamalı eğitim, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Yozgat Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Timur Yıldız ve Uzman Memiş Sezen tarafından verildi. 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Yürüyüşe Yozgat’tan katılım
Yürüyüşe Yozgat’tan katılım
Bulut ‘adayım’ dedi
Bulut ‘adayım’ dedi
Ecdada Mektup Yazdılar
Ecdada Mektup Yazdılar
SANAYiYE YENi ALAN
SANAYiYE YENi ALAN
Fondan kömür desteği
Fondan kömür desteği
UYDUNUN MAKETİ
UYDUNUN MAKETİ
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim