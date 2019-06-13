Sertifikalarını aldılar

Yozgat Valisi Kadir Çakır, eğitime katılan ve başarı sağlayan personelin sertifikalarını makamında verdi, başarılar diledi. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Yozgat Yatırım Destek Ofisi’nde verilen proje döngüsü eğitimine Sağlık Kuruluşlarının Ar-Ge bölümünde görev yapan 15 personel katıldı. İki gün devam eden uygulamalı eğitim, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Yozgat Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Timur Yıldız ve Uzman Memiş Sezen tarafından verildi.
13 Haziran 2019 Perşembe 00:00
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