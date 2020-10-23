Sertifikaları dağıtıldı

Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Mustafa Kaya, sertifika kazanan okulları ziyaret etti. Kaya, Okulum Temiz Projesi kapsamında okul idarelerine sertifikalarını teslim ettikten sonra sınıfları ziyaret edip, öğrencilerle sohbet etti, denetimlerde bulundu. Sorgun ilçesinde, Agahefendi İlkokulu, Agahefendi İmam Hatip Ortaokulu, Yunus Emre İlk ve Ortaokulu, Milli Egemenlik İlkokulu, Milli Egemenlik Ortaokulu, Ertuğrul Gazi İlk ve Ortaokulu, Feyzullah Bektaş İmam Hatip Ortaokulu, Mevlüde Ahmet Doğanay Fen Lisesi, Özcan Yıldırım İlkokulu, Kınalı Hasan Anaokulu, Şehit Yunus Emre Doğan Anaokulu sertifika aldı. Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Kaya, ‘’Okulum temiz projesi kapsamında sertifika almayı hak kazanan okullarımızın başta Okul Müdürleri idareci ve okulda görevli tüm personel arkadaşları gönülden tebrik ediyorum’’ dedi. Sertifikası Henüz takdim edilmeyen okullara da hafta içinde sertifikalarının teslim edileceği kaydedildi.