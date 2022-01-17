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SERTİFİKA TÖRENİ

Yozgat Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü tarafından sertifika töreni düzenlendi.

17 Ocak 2022 Pazartesi 00:30
SERTİFİKA TÖRENİ

 3 yıldır gençlerin aktif iş arama süreçlerine destek olan Yozgat Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğü özel projeler üretiyor. Yozgat İŞKUR İl Müdürü Taner Yıldız, İl Müdürlüğü olarak gençlere ‘İş Kulübü’ projesi ile üniversite öğrencilerine ise kendi eğitim sahaları içerisinde sunduğumuz ‘İŞKUR Kampüste’ ile meslek hayatına giriş ve motivasyon desteği sunduklarını ifade etti. Yıldız,” Bu eğitimlerimizde ‘bu kulüpte iş var’ sloganıyla alanında uzman bir kadroyla gençlerimizin iş arama süreçlerinde kendilerine destek olacak CV hazırlama, Mülakat Teknikleri ve Farkındalık gibi konularda eğitimler düzenleyerek en doğru işi bulmalarına yardımcı oluyoruz. Gençlerimiz bu eğitimlerden faydalandıklarında işgücü piyasasının çalışandan neler beklediği, tecrübe sahibi olmadan da işe girilebileceği, hangi işin kendisine daha uygun olduğu, mülakata gittiğinde nasıl davranması gerektiğine dair önemli detaylar öğrendiğini, bu eğitimler esnasında sadece teorik bilgiler verilmediğini öğrendiklerini uygulama fırsatı verilerek katılımcıların iş arama sürecini daha özgüvenli bir şekilde yürütmelerine yardımcı oluyor” dedi.  Yozgat Bozok Üniversitesi Kariyer ve Mezun Merkezi Müdürü Doç. Dr. Sümeyra Gazel Tarafından, İŞKUR İl Müdürü Taner Yıldız’a teşekkür belgesi takdim edildi. Daha sonra Yıldız, İŞKUR ve Yozgat Bozok Üniversitesi işbirliği ile yürütülen yılın ilk ‘İŞKUR kampüste’ projesine katılım sağlayan 35 öğrenciye sertifikalarını dağıttı.

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