Sertifika töreni düzenlendi

2021-2022 eğitim ve öğretim yılı süresince eTwinning faaliyetleri kapsamında İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, Şube Müdürü Coşkun Bölükbaşı ve Mehmet Akif Ersoy Okul Müdürü Yusuf Çetintaş, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrencilerin katıldığı ödül töreni gerçekleştirildi. Mehmet Akif Ersoy Okul Müdürü Yusuf Çetintaş, ulusal ve uluslararası alanda Sorgun’u ve Mehmet Akif Ersoy Ortaokulunu temsil eden projeler Din kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Fatma Baykal mentörlüğünde gerçekleştirildiğini belirtti. Çok sayıda yerli ve yabancı öğrenci ve öğretmenle gerçekleştirilen eTwinning projeleri öğrencilerin derslere olan motivasyonunu artırılması amaçlandığının altını çizen Çetintaş, Öğrencilerin yapmış oldukları projelerde farklı okullardan, farklı ülkelerden akranlarıyla iletişim kurmanın ve farklı kültürleri tanımanın heyecanını yaşadıklarını ifade etti. Öğrencilerin yabancı dilde iletişim kurabilme becerilerini geliştirerek Web 2.0 teknolojilerinin eğitim amacıyla da kullanabileceğinin farkına varmalarını sağladığını ifade eden Çetintaş, “Şuana kadar sosyal sorumluluk projeleriyle birlikte 18 ayrı projeye okul olarak katıldık. Geçtiğimiz yıl 2 Avrupa kalite etiketi ve 3 ulusal kalite etiketi aldık. Kurucu ortağı olduğumuz eDikab Projesi Öğretmen Bilişim Ağında (ÖBA) hareketlilik faaliyetleri kapsamında örnek proje olarak da sunulmuştur. Ayrıca Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi için hazırladığımız çok sayıda dijital içerik uzaktan eğitimde EBA'da birçok öğretmenin hizmetine sunulmak üzere paylaşılmıştır. Can Kardeşim, Atıklara İkinci Heyat, Ünlü Türk Bilginlerini Keşfedelim ve Yunus'u Bilmek Yunusça Sevmek projelerimizle Azerbaycan ve Türkiye dostluğunun güçlenmesine katkı sağlayacak çalışmalar gerçekleştirilmiştir” şeklinde konuştu.

Projelerin mentörlüğünü yapan öğretmen Fatma Baykal, ‘Benim Miracım Namaz’ projesinde yapılan çalışmalarla öğrencilerde namaz konusunda farkındalık oluşturan çalışmalar yürütüldüğünü ifade ederek projelerde emeği geçen öğrenci ve öğretmenleri tebrik ettiğini dile getirdi.

İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Musa Öcal ise, 2021- 2022 eğitim ve öğretim yılı süresince Sorgun Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu adına yürütülen eTwinning Projelerinde görev alan tüm öğretmen ve öğrencileri tebrik ederek başarılar diledi.

Program sonunda, ‘Benim Miracım Namaz’, ‘Ünlü Türk Bilginlerini Keşfedelim’ ve ‘Yunus'u Bilmek Yunusça Sevmek’ projelerinde görev alan 30 öğrenciye İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Öcal, Şube Müdürü Coşkun Bölükbaşı ve okul müdürü Yusuf Çetintaş tarafından katılım sertifikaları takdim edildi.



