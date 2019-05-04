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Sertifika aldılar

YOZGAT Müftülüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan protokol kapsamında, öğrencilerin mesleki yönden gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla verilen kursa katılan Yozgat Milli İrade Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri sertifikalarını aldı.

Sertifika aldılar

YOZGAT Müftülüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan protokol kapsamında, öğrencilerin mesleki yönden gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla verilen kursa katılan Yozgat Milli İrade Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri sertifikalarını aldı.

04 Mayıs 2019 Cumartesi 00:00
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Sertifika aldılar

Bilal Şahin Camii İmam Hatipleri Hüdai Yavuz ve Ali Akkan, öğrencilere ‘Tashih-i Huruf kursu’ verdi. Kursu başarı ile tamamlayan 41 öğrenci belgelerini Bilal Şahin Külliyesi'nde yapılan törenle aldı. Kursu başarı ile tamamlayan öğrencilerin Ramazan ayı boyunca Yozgat merkezindeki camilerde görevlendirilecekleri, yatsı ve teravih namazlarında müezzinlik yaparak, mesleki yönden yaptıkları çalışmalarını uygulayarak pekiştirme fırsatı yakalayacakları kaydedildi.

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