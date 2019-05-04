Sertifika aldılar

Bilal Şahin Camii İmam Hatipleri Hüdai Yavuz ve Ali Akkan, öğrencilere ‘Tashih-i Huruf kursu’ verdi. Kursu başarı ile tamamlayan 41 öğrenci belgelerini Bilal Şahin Külliyesi'nde yapılan törenle aldı. Kursu başarı ile tamamlayan öğrencilerin Ramazan ayı boyunca Yozgat merkezindeki camilerde görevlendirilecekleri, yatsı ve teravih namazlarında müezzinlik yaparak, mesleki yönden yaptıkları çalışmalarını uygulayarak pekiştirme fırsatı yakalayacakları kaydedildi.