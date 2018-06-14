Sertifika aldılar

Yozgat Ticaret Borsası binasında düzenlenen sertifika verme töreninde kursiyerlere sertifikaları Borsa Başkanı Mehmet Erkekli, Genel Sekreter Özden Arslan, Akademik Danışman Dr. Mehmet Kara tarafından verildi. Eğitimin çok faydalı ve yerinde olduğunu belirten Başkan Erkekli, girişimcilere başarılar diledi. Erkekli, bundan sonraki süreçte bu tarz eğitimleri sıklaştırarak talep edenlere yardımcı olmak için ellerinden gelenleri yapacaklarını dile getirdi.
14 Haziran 2018 Perşembe 07:00
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