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Sertifika aldılar

YOZGAT Ticaret Borsası ve KOSGEB Yozgat İl Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verildi.

Sertifika aldılar

YOZGAT Ticaret Borsası ve KOSGEB Yozgat İl Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verildi.

14 Haziran 2018 Perşembe 07:00
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Sertifika aldılar

Yozgat Ticaret Borsası binasında düzenlenen sertifika verme töreninde kursiyerlere sertifikaları Borsa Başkanı Mehmet Erkekli, Genel Sekreter Özden Arslan, Akademik Danışman Dr. Mehmet Kara tarafından verildi. Eğitimin çok faydalı ve yerinde olduğunu belirten Başkan Erkekli, girişimcilere başarılar diledi. Erkekli, bundan sonraki süreçte bu tarz eğitimleri sıklaştırarak talep edenlere yardımcı olmak için ellerinden gelenleri yapacaklarını dile getirdi.

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