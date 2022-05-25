Serin’e ziyaret

Kaymakam Samet Serin, Tapu Müdürü Ramazan Uyar ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti. Taşınmazlara ilişkin mülkiyet bilgilerini devlet güvencesi altına alarak muhafaza eden Tapu ve Kadastro Teşkilatının 175’inci kuruluş yıldönümünü kutlayan Serin, “Tapu Kadastro Teşkilatı 175 yıllık bilgi birikimi ve tecrübesi ile bu hizmeti çağın gereklerine uygun olarak, bilişim teknolojilerini en iyi şekilde kullanarak vatandaşlarımıza hizmet sunmaktadır” dedi.

Teşkilatın, her yıl 21 Mayıs gününü kuruluş yıldönümü olarak kutladığını hatırlatan Tapu Müdürü Uyar, “Kökleri çok daha derinlerde olan Tapu müdürlüğü ailesi olarak bugün de 175’inci kuruluş yılımızı kutlamanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz” şeklinde konuştu.

•Haber Merkezi•

