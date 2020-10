SERiM TAMAMLANDI

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara-Yozgat-Sivas YHT hattını bir an önce hizmete açmak için özverili şekilde çalıştıklarını söyledi. Karaismailoğlu, Ankara-Yozgat-Sivas YHT hattının Akdağmadeni ilçesindeki şantiyesini ziyaret ederek, altyapı işleri tamamlanan T318 Tüneli'nde devam eden elektromekanik çalışmaları inceledi. Ray serimi de yapan Karaismailoğlu, "Ankara-Sivas hattının işleyiş olarak en son noktasındayız. Bütün hat ve ray serimi tamamlandı. Burayı bir an önce açmak için bütün arkadaşlarımızla özverili çalışma sürdürüyoruz" diye konuştu. Karaismailoğlu, projede Ankara'dan Sivas'a kadar binlerce kişinin çalıştığını dile getirerek, faaliyete geçtiğinde ekonomi, istihdam ve ticaret açısından bölge ve ülke ekonomisine büyük faydalar sağlayacağını vurguladı. Bölgede gece gündüz çalışıldığını belirten Karaismailoğlu, "Ülkemizin her noktasında havada, karada, denizde, raylı sistemlerde, uzayda bütün çabamız çok büyük. Ülkemizin dünyanın en ileri ekonomileri arasına gelmesi için altyapımızı tamamlamaya çalışıyoruz" dedi. Ülkemizde 100 yıldır yapılamayan işleri 18 yıla sığdırdıklarını kaydeden Karaismailoğlu, bundan sonra da çok büyük projelerle vatandaşın yaşam kalitesini yükseltmek için çok büyük işler yapacaklarını anlattı. Karaismailoğlu, ‘’Binlerce hatta yüz binlerce çalışanımızla yüzlerce şantiyemizde çok yoğun hummalı bir çalışma var. Ankara-Sivas hattı da aynı şekilde. Çalışmalar bitme aşamasına geldi. Bir an önce bitmesi için, biz de en güvenli şekilde vatandaşımızı taşımak için en ince ayrıntısına kadar denetlemelerimizi, incelemelerimizi yapıyoruz. İnşallah tam güvenlikli bir şekilde yakın bir zamanda vatandaşlarımıza hızlı tren konforunu Ankara-Sivas arasında da sunacağız. Bu hat bittikten sonra Sivas'tan binen bir kişi buradan İstanbul Halkalı İstasyonu'na kadar gidebilecek. Hatta 2023 yılında Kapıkule sınır kapısına kadar gidebilecek. İnşallah örümcek ağı gibi ülkemizi demir ağlarla örüyoruz" ifadelerini kullandı.