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Sergi açtılar

YOZGAT Alparslan Türkeş Huzurevi sakinleri tarafından hazırlanan sanatsal eserlerin sergisi açıldı.

Sergi açtılar

YOZGAT Alparslan Türkeş Huzurevi sakinleri tarafından hazırlanan sanatsal eserlerin sergisi açıldı.

26 Haziran 2019 Çarşamba 00:00
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Sergi açtılar

Alparslan Türkeş Huzurevi tarafından eski askerlik şubesi binasında hazırlanan serginin açılışına Vali Yardımcısı Mehmet Fikret Çavuş, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü İbrahim Neşeli, Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yazıcı, SGK İl Müdürü Bilal Keskin, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Açılan sergide huzurevi sakinlerinin bir yıl boyunca huzurevine katıldığı kurslarda yaptığı çalışmalar sergilendi. Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü İbrahim Neşeli, yaklaşık 25 huzurevi sakini kursiyerin, huzurevlerinde açılan sanatsal kurslara katıldığını belirtti. Kursiyerlerin usta öğreticilerle birlikte yaptığı çalışmaları sergilemekten mutluluk duyduklarını dile getiren Neşeli, konuyla ilgili katılımcılara geniş bilgiler aktardı.

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