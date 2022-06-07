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Sergi açıldı

Yozgat’ın Çekerek ilçesinde, Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında İlçe Halk Eğitim Merkezi tarafından sergi açıldı.

07 Haziran 2022 Salı 00:20
Sergi açıldı

Sergide Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde eğitim gören kursiyerler tarafından yapılan el emeği göz nuru ürünler sergilendi. Açılışa Kaymakam Hayrettin Buğra Güzel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeki Akkan, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı. Sergide Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde eğitim gören kursiyerler tarafından yapılan yöresel ürünler ve hediyelik eşyalar sergilendi. 
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Sergi Açıldı
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