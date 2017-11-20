-Şerefli’den NATO tepkisi

Memur Sen Şube Başkanı Kenan Şerefli, böyle bir olayın özür beyanıyla geçiştirilemeyecek sonuçlar doğuracağını söyleyerek, en şiddetli şekilde bu durumu telin ettiklerini, medeniyet ve millet şuuruyla, hükümet meselesini aşan bu saldırı karşısında hükümet ve devletin yanında olduklarını aktardı. NATO kanadından gelen özründe konuyu kapatmaya yetmeyeceğini belirten Kenan Şerefli,

“Çünkü her konuda planlı hareket eden ve hedef noktasını belirlerken bu plan çerçevesinde hareket eden bir yapının içine ‘bir meczup’ sızabiliyorsa, bu konunun üzerinde düşünülmesi gerekir. Zira NATO bir güvenlik örgütüdür” diye konuştu.