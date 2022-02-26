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Şerefli temsilciler ile buluştu

Eğitim Bir Sen Yozgat Şube Başkanı Kenan Şerefli, ilçeleri gezerek iş yeri temsilcileri ile istişare toplantılarına devam ediyor.

26 Şubat 2022 Cumartesi 00:24
Şerefli temsilciler ile buluştu

 Eğitim Bir Sen Yozgat Şube Başkanı Kenan Şerefli, dün Sarıkaya, Çandır, Çayıralan Eğitim-Bir-Sen yeri temsilcileri bir araya gelerek görüş alış verişinde bulundu. ‘’İlçe temsilcilerimize, iş yeri temsilcilerimize teşekkür ediyoruz. İlçe ziyaretlerinde bulunarak hem iş yeri temsilcilerimizin sorunlarını hem de üyelerimizin sorunlarını dinleyip yerinde görme fırsatı buluyoruz. Temsilcilerimiz ile, üyelerimiz ile sürekli istişare halindeyiz. Dün Sarıkaya, Çandır, Çayıralan bölgelerindeki iş yeri temsilcilerimiz ile görüştük. İlçe ziyaretlerimiz devam edecek’’ dedi. 

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