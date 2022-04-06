Edinilen bilgiye göre yozgat İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde yozgat İli Merkez İlçede ikamet eden (A.Ö.) isimli şahsın uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı bilgisine ulaşıldı. yozgat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma dahilinde geçtiğimiz gün (A.Ö.) isimli şüpheli şahıs ikametinde arama gerçekleştirildi. Şüpheli şahsın evinde yapılan aramada; 1 adet hassas terazi, 3 gram kenevir tohumu, 2 adet kova olarak tabir edilen düzenek, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Şüpheli (A.Ö.) hakkında “faturasız kuru sıkı tabanca bulundurma” suçundan 2 bin 356 TL İdari Para Cezası uygulanırken, “Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti” suçundan yapılan adli işlemlerin ardından yapılarak serbest bırakıldı.