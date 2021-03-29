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Seramikçiliğe mali destek

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Yozgat İl Koordinatörü Selim Türker, Şefaatli ilçesinin Kuzayca köyünde kurulu seramik üretim tesislerinde incelemelerde bulundu.

29 Mart 2021 Pazartesi 00:23
Seramikçiliğe mali destek

TARIM ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Yozgat İl Koordinatörü Selim Türker, Şefaatli İlçesinde devam eden proje inşaatlarıyla birlikte, Kuzayca köyünde bulunan seramik imalathanesini ziyaret etti. Türker, bir sonraki çağrı için seramik üzerine hazırlanacak zanaatkârlık konusunda işletme yöneticilerini bilgilendirdi. Türker, Yozgat merkez ve ilçelerinde insanların görünce çok şaşırabileceği işletmelerin, üretim faaliyetlerinin bulunduğuna dikkat çekti. Türker, ‘’Bu bizi heyecanlandırmakta ve yaptığımız işin ne kadar önemli olduğunun farkına varmamıza neden olmaktadır. Seramik süs eşyaları ve seramik araç gereç konusunda İstanbul’da bulunan Şefaatli hemşerilerimizin, özellikle Kuzayca köyü hemşerilerimizin bu konuda ihtisaslaştığını görmek bizi mutlu etmiştir. Bu hemşerilerimizden bir tanesi memleketini unutmamış ve kendi imkanları ile bir imalathane kurmuştur. Çok güzel ürünler üretmekte ve büyükşehirlere göndermektedir’’ dedi.  Türker, başvuru sahibinin daha güzel bir fabrika kurması için TKDK destekleri konusunda kendisi bilgilendirdiklerini kaydetti. Türker, ‘’Başvuru sahibimiz, gelecek TKDK çağrısı Zanaatkârlık tedbirinden proje hazırlayacaktır. Bu sayede Şefaatli ilçemizde üretim ve istihdam artacaktır. TKDK üretim yapan ve üretim yapmak isteyen herkesin yanında olacaktır’’ diye konuştu. Yaklaşık 20 kişinin istihdam edildiği işletmede, seramikten çeşitli ürünlerin üretimi yapılıyor. Kütahya ve Bilecik'ten gelen çamur işlenerek kalıba dökülüyor, rötuş, silim ve fırınlama işlemleriyle ortaya çeşitli ürünler çıkıyor. •Haber Mernkezi• 

Anahtar Kelimeler:
Seramikçiliğe Mali Destek
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