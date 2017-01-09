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Seramik kursuna ilgi yoğun

09 Ocak 2017 Pazartesi 06:23
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Yozgat’ın Sorgun Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde Yozgat’ın tarihi ve kültürel değerlerinin işleneceği seramik biçimlendirme kursu açıldı.

Seramik kursuna ilgi yoğun
Sorgun Halk Eğitim Merkezi bünyesinde, unutulmaya yüz tutmuş geleneksel el sanatlarını tanıtmak, yok olmasını önlemek amacıyla ‘Seramik Biçimlendirme Kursu’ açıldı. Sorgun’da ilk kez açılan seramik biçimlendirme kursuna katılan kursiyerler, hem boş zamanlarını değerlendiriyor hem de meslek öğreniyorlar.
Halk Eğitim Merkezi seramik ustası 38 yaşındaki Ömer Paşabuner amaçlarının, testi yapmak olmadığı daha modern figürler yapmak olduğunu belirterek “Şuanda kursumuza 12 kişi katılıyor. Kursiyerlerimiz oldukça istekliler. Kursiyerlerle birlikte çömlek yapıyoruz, çamurdan farklı farklı figürler yapıyoruz. Sorgun’a has bir ürün yapmaya çalışıyoruz. Amacımız Sorgun’da seramiği tanıtmak” dedi.
15 yıldır seramik ustası olarak çalıştığını söyleyen Paşabuner “Bir süredir de Sorgun Halk Eğitim Merkezi bünyesinde seramik kursunda kursiyerlerle, hanımlarla çömlek yapıyoruz. Şuanda kullandığımız kırmızı çamuru Avanos’tan, beyaz çamuru Kütahya’dan getiriyoruz. Biz burada geleneksel üretimlerin dışında üretim yapıyoruz. Daha modern tasarımlar yapmaya çalışıyorum. Daha çok çocukların hoşuna gidecek tasarımlar yapıyorum. Testi yapmak yerine çamurdan çarkta testiden yola çıkarak daha farklı ürünler geliştiriyoruz” dedi.
Seramik biçimlendirme kursuna katılan kursiyerle ise hem boş zamanlarını değerlendirdiklerini, hem de meslek öğrendiklerini söylediler.

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