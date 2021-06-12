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Seralarda eğitim!

Eğitim kurumlarında kurulan sera tesisleriyle öğrenciler üretime özendirilirken, tarımsal faaliyetler konusunda uygulamalı eğitimler alıyor.

12 Haziran 2021 Cumartesi 00:39
Seralarda eğitim!

Türkiye’nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat’ta eğitim kurumları tarafından kurulan sera tesisleri ile gelecek nesiller tarımsal faaliyetleri de uygulamalı olarak öğreniyor.
Yozgat’ın farklı ilçelerinde kurulan sera tesislerinden sonra Kadışehri ilçesinde de sera tesisi kurulumu için hazırlanan projeye KOP tarafından mali destek verildi. Kadışehri İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Aksoy, 107 bin 225 lira bütçeli 525 metre kare kapalı sistem sera projesinin KOP tarafından kabul edilip, mali destek verilmesinin uygun bulunduğunu söyledi. Aksoy, ‘’Projemizin amacı, iyi tarım uygulamalarının geliştirilmesi, tarımsal eğitimin yaygınlaştırılması, örtü altı yetiştiriciliğinin sunduğu ürün çeşitliliğinin bölge çiftçilerine öğretilmesi, yaygınlaştırılması sağlanarak, çeşitli ürünlerin bölge ekonomisine ve okulun tarım bölümüne uygulama eğitim alanı kazandırılmasıdır’’ dedi. Aksoy, emeği geçen ÇPAL Okul idarine, tarım alanı öğretmenlerine, desteklerini esirgemeyen Kaymakam Ayhan Kalaycıoğlu ile ve paydaşlara teşekkür etti. •Yasin Nazım Kayhan•

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Seralarda Eğitim!
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