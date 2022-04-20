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Seralar zarar gördü

Yozgat’ta dün etkili olan şiddetli rüzgarda Çekerek ilçesindeki bazı seralar hasar gördü.

20 Nisan 2022 Çarşamba 00:49
Seralar zarar gördü

Yozgat’ın Çekerek ilçesinde yaşanan şiddetli rüzgar, üretici Çağrı Öcal’a ait serada hasara yol açtı. Rüzgar nedeniyle naylon örtüleri yırtılan seradaki domates fideleri zarar gördü. 2 dönümlük domates serasının zarar gördüğünü söyleyen Öcal, “Ülkemizde oluşan rüzgardan ilçemiz de nasiplendi. Görüldüğü gibi seram yüzde yüz oranında hasar aldı. Yetkililerden acil bir şekilde yardım talep ediyorum. Şu anda durumumuz bu. Naylon ve demirlerde zarar var, çok sayıda fidelerimizde de zarar oluştu” dedi. •iha•
 

Son Güncelleme: 19.04.2022 20:50
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