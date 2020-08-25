Seracılık gelişiyor

BOĞAZLIYAN İlçesinin Yenipazar Beldesi’nde kurulan sera tesislerinde ürün alınmaya başlandı. Beldenin Aşağı Sarıkaya Mahallesi’nde toplam 24 bin metrekarelik alan üzerinde 4 bin metrekarelik karelik kapalı alanda domates, salatalık, biber gibi ürünlerin yetiştirilmesi planlandı. Sarıkaya Kardeşler Tarım ve Seracılık işletmesi tarafından kurulan tesisleri ziyaret eden Yenipazar Belediye Başkanı Menderes Baran, tesisler hakkında işletme temsilcilerinden bilgi aldı. Başkan Baran, ‘’Seracılık tarımı yapılarak bölgemiz ve Yozgat'ımız için yeni faaliyet ve iş istihdam sağlayan Sarıkaya Kardeşler Tarım ve Seracılığı bölgemize yaptıkları, örnek oldukları bu güzel, büyük proje için tebrik ederim. Çiftçiliğin gelişmesi ve sürdürülebilmesi için çiftçilikle uğraşan vatandaşlarımıza Seracılık kültürü hakkında tüm desteklerin verilmesi için Yenipazar Belediyesi olarak üzerimize düşen ne varsa yapacağız’’ dedi.