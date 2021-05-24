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Seracılık eğitimi

Yozgat İş-Kur İl Müdürlüğü tarafından Sorgun ilçesinde açılan seracılık kursu devam ediyor.

24 Mayıs 2021 Pazartesi 00:38
Seracılık eğitimi

İş-Kur İl Müdürlüğü Denetim Ekibi, Sorgun ilçesinde jeotermal enerji kaynaklarından faydalanılarak yılın 12 ayında domates üretimi yapılan sera tesislerinde düzenlenen İstihdam Garantili Örtü Altı Sebze Yetiştiriciliği mesleki eğitim kursunu ziyaret ederek, kurs süreci hakkında bilgi aldı. Sorgun ilçesinde, yılda bin tona kadar üretimi yapılan domatesler, Avrupa ülkeleri başta olmak üzere iç piyasada da satışa sunuluyor. Sorgun ilçesinde 2008 yılında kurulan ve jeotermal enerji ile ısıtılan serada, topraksız tarım uygulaması yapılıyor. 80 derece sıcaklıkta jeotermal sıcak su ile ısıtılan serada domates üretimi yaz/kış devam ediyor. 

Anahtar Kelimeler:
Seracılık Eğitimi
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