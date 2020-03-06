Sera Projesi hazır

Ovakent Belediye Başkanı Yusuf Büyük, KOP kapsamında sera projeni hazırlayıp, başvuruda bulunduklarını söyledi. Başkan Büyük, ‘’Bu projeyle 5 bin metrekarelik alan üzerine sera kurularak, elektrik enerjisinden ısıtma yapılarak 12 ay düzenli üretim yapılması amaçlanmaktadır. KOP'a sunmuş olduğumuz projemiz onaylanması halinde bir milyon 141 bin 153 lira olarak hibe alınacaktır. Projemiz onaylanması halinde 15 kişi istihdam edilecektir’’ dedi. Başkan Büyük, Ovakent Belediyesi olarak KOP kapsamında 'KOP Okuyor’ projesi ile ilgili başvuruyu da yaptıklarını bildirdi. Başkan Büyük, ‘’Belediyemiz, bu proje ile kasaba halkımızın ve çocuklarımızın daha çok okuyarak, her konuda bilinçlenmesini amaçlamaktadır’’ diye konuştu.