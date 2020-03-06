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Sera Projesi hazır

BOĞAZLIYAN ilçesinin Ovakent Belediyesi, hazırladığı iki ayrı proje için KOP’a mali destek talebiyle başvuruda bulundu.

06 Mart 2020 Cuma 03:47
Sera Projesi hazır

 Ovakent Belediye Başkanı Yusuf Büyük, KOP kapsamında sera projeni hazırlayıp, başvuruda bulunduklarını söyledi. Başkan Büyük, ‘’Bu projeyle 5 bin metrekarelik alan üzerine sera kurularak, elektrik enerjisinden ısıtma yapılarak 12 ay düzenli üretim yapılması amaçlanmaktadır. KOP'a sunmuş olduğumuz projemiz onaylanması halinde bir milyon 141 bin 153 lira olarak hibe alınacaktır. Projemiz onaylanması halinde 15 kişi istihdam edilecektir’’ dedi. Başkan Büyük, Ovakent Belediyesi olarak KOP kapsamında 'KOP Okuyor’ projesi ile ilgili başvuruyu da yaptıklarını bildirdi. Başkan Büyük, ‘’Belediyemiz, bu proje ile kasaba halkımızın ve çocuklarımızın daha çok okuyarak, her konuda bilinçlenmesini amaçlamaktadır’’ diye konuştu. 

Anahtar Kelimeler:
Sera Projesi Hazır
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