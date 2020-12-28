Sera için iki köye mali destek

YOZGAT Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından hazırlanıp, KOP tarafından desteklenen ‘KOP Seraları ile Birim Alandan Yüksek Gelir Projesi’ kapsamında teknik destek için ilana çıkıldı. Proje kapsamında Yozgat Merkeze bağlı Başıbüyüklü ve Topçu köylerinde ikamet eden 2 üreticiye 525 metrekarelik sera kurulumu yapılacağı kaydedildi. Topçu ve Başıbüyüklü köylerinde ikamet eden, 18-65 yaş arasındaki çiftçilerin, projeden yararlanmak üzere başvuru yapabilecekleri bildirildi. İsteklilerin, KOP Kalkınma Ajansı tarafından destek görmeye hak kazanan proje kapsamında, başvurularını 28 Aralık2020 ila 8 Ocak 2021 tarihleri arasında Yozgat tarım ve Orman İl Müdürlüğüne yapması istendi. Başvuruda bulunacakların, proje başvuru tarihi itibari ile Tarım Orman Bakanlığı'nın çiftçi kayıt sistemlerinden en az birine kayıtlı olmaları gerektiğinin altı çizildi.