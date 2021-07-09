Sentetik üretimine devam

Akdağmadeni Kaymakamı İrem Baha Yağan, üretim ve istihdam konusunda yaptığı önemli katkılarla tanınan Onur Sentetik Yönetim Kurulu Başkanı Ferudun Daştan’ı ziyaret edip, çalışmalarla ilgili bilgiler aldı. Yağan, Akdağmadeni ilçesinde böyle bir tesisin olması ve Türkiye’nin her bir noktasına sevkiyat yapılmasından dolayı duyduğu memnuniyeti ifade etti. Kaymakam Yağan, iş adamı Ferudun Daştan’a ilçeye sağladığı istihdam ve yapmış olduğu katkılarından dolayı teşekkür etti. Onur Sentetik Yönetim Kurulu Başkanı Ferudun Daştan, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.