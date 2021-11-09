SENSiZ OLMAZ!

25 Ekimde Yozgat Cumhuriyet Meydanında hizmet vermeye başlayan Kızılay Kan Aracı yaklaşık 14 gündür vatandaşları bilgilendirerek, kan vermek isteyenlerden kan alıyor. Toplam da 607 kan alındığını belirten Türk Kızılayı Yozgat Kan Bağışı Merkezi Müdürü Dr. Selçuk Cansız, 18 Kasıma kadar daha meydanda olacaklarını belirterek, 500 civarında daha kan alırlarsa hedefleri olan bin tüp kanın üzerine çıkmış olacaklarını söyledi. 19-25 Kasım arası Sorgun’da, 26-30 Kasım arası da Boğazlıyan’da olacaklarını belirten Cansız, Aralık ayında da yine aynı şekilde kan almaya devam edeceklerini bildirdi. Cansız, kanları daha çok gezici araçlarında aldıklarının altını çizerek, vatandaşları bilgilendirmeye çok önem verdikleri bu yüzden en az bir kez kan bağışında bulunmuş kişilerin telefonlarına mesaj göndererek nerede kan verebileceklerine dair bilgi verdiklerini, vatandaşlarında kanver.org sitesinden takip edebileceklerini aktardı. Cansız, ayrıca Üniversitelerin tamamında fakülte girişlerine öğrencilere afişlerle, sokakta olan vatandaşlara da günde bir iki kez Belediyeden anons yaptırarak duyurmaya çalıştıklarını belirtti. Cansız erkeklerin 3 ayda bir, kadınlar 4 ayda bir kan verebileceğini hatırlatarak kan veren kişilere de ‘son bağışınız üzerinden 3 ay geçmiştir tekrar kan verebilirsiniz’ şeklinde mesaj gönderdiklerini söyledi. Cansız, bütün verilen kanların bir sistemde kayıtlı olduğunu söyleyerek vatandaşların düzenli kan vermelerini sağlamaya çalıştıklarının altını çizdi. Cansız, ‘’Kim, nerede, ne zaman, hangi saatler arasında kan vermiş kayıtlı vermiş kayıtlı. Vatandaşlarımızı düzenli kan vermeye teşvik etmek ve teşekkür etmek için bir kişiye 10 bağışı geçince bronz madalya, 25’inci bağışa ulaşınca gümüş madalya, 35’inci bağışa ulaşınca altın madalya veriyoruz. 45.’inci bağışta da bulunabilirse kendi adına düzenlenmiş plaket veriyoruz’’ dedi.

KAN BAĞIŞININ ÖNEMİ

Kan bağışının toplumdaki en önemli yerinin belli bir sirkülasyon içinde kanın alınması olduğunu söyleyen Cansız, hastanelerde kan ihtiyacı olan hastaların kan sıkıntısı çekmemeleri amacıyla kan bağışının çok önemli olduğunu ifade etti. Cansız, ‘’Aldığımız kırmızı kanın 42 günlük bir süresi var. Bu 42 günlük süre içerisinde hastaya verilmesi lazım. Biz bugün Kızılay olarak bir duyuru yapsak 1 milyonun üzerinde kan toplayabiliriz. Ama 42 gün sonra sıfır kan olur elimizde. Dolayısıyla bir gün içinde çok kan almak değil de hastane ihtiyacına göre, zamana göre stokun tutulması gerekiyor. Düzenli kan bağışı bize bunu sağlıyor’’ diye konuştu. Kan bağışının, hemoglobin denilen kan seviyesinin yüksek olduğu kişilerde de çok önemli olduğunu söyleyerek, ‘’Bu kişilerin kan vermesi hem kendi sağlıkları açısından hem de insanlara iyilik bakımından önemli. Hemoglobin değerleri 17- 18 civarında olan kişiler kan bağışında bulunarak yüksek olan hemoglobinden kurtulmuş olurlar. Yüksek kan, baş ağrısı yapabilir, halsizlik yapabilir. Zaten bu kişiler Aile hekimlerine, dahiliyeye, kardiyoloğa gittiklerinde vatandaşlarımıza hemoglobin desti yapılıyor. Orada değer yüksek çıkarsa doktor arkadaşlar bize yönlendiriyor. Hemoglobin seviyesi normal olan vatandaşta ise kan vermeyle vermemesi arasında bir fark yok’’ şeklinde konuştu.

HATIRLATMA

Cansız, 18 yaş altı ve 65 yaş üzeri kişilerin kan bağışında bulunamayacağını, hatta Kızılay’a daha önce kayıt yaptırmamış, hiç kan vermemiş kişilerin 60 yaşından sonra kan veremeyeceğini belirtti. Ayrıca hayatının her hangi bir döneminde kanser tanısı konmuş olan kişilerin iyileşse bile kan veremeyeceğinin altını çizdi. Cansız, organlarında her hangi bir kronik yetersizlik olmayan özellikle kalp sağlığı, böbrek sağlığını yerinde olan kişilerin, kanla bulaşan hastalıkları olmayan kişilerin kan bağışında bulunabileceğini söyledi. Sigara kullanımının da kan bağışına engel olmadığını, alkol kullanan kişilerinde 12 saat sonra alkolün etkisi geçince kan bağışında bulunabileceklerini ifade etti. Cansız, antidepresan kullanan kişilerin kan verebileceğini ama psikolojik sağlığının yerinde olması gerektiğini, kendi başına karar verebilir, imza atabilir, söylenenleri algılayabilir durumda olması şartının bulunduğunu belirtti. Cansız, ‘’Bize kan veren vatandaşlarımıza ve üniversite öğrencilerimize teşekkür ederiz. Kan vermek isteyen vatandaşlarımızı da 18’ine kadar buraya bekleriz’’ dedi.