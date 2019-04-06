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Şenliler Kuran kursu açıldı

YOZGATLI Yeminli Mali Müşavir Selahattin Şenliler tarafından Yozgat İl Müftülüğüne tahsisi yapılan konak, bayan kuran kursu olarak dualarla hizmete açıldı.

Şenliler Kuran kursu açıldı

YOZGATLI Yeminli Mali Müşavir Selahattin Şenliler tarafından Yozgat İl Müftülüğüne tahsisi yapılan konak, bayan kuran kursu olarak dualarla hizmete açıldı.

06 Nisan 2019 Cumartesi 00:00
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Şenliler Kuran kursu açıldı

Yozgat Valisi Kadir Çakır, İl Müftüsü Salih Sezik ve vatandaşların katılımı ile açılışı gerçekleştirilen bayan kuran kursunda açılış öncesinde Kuran tilaveti gerçekleştirildi. Açılışta konuşan Şenliler, Tabi sadakai cariye diye inancımızda bir kavram vardır. Bizde anamızın, babamızın yurdu olan bu mekanımızı böyle bir hayırlı işe niyetlenerek Kuran Kursuna çevirdik’’ dedi.
Yozgat Valisi Kadir Çakır ise mübarek bir günde hayırlı bir iş için toplandıklarını söyledi. Daha önce Selahattin Şenliler’in anne ve babasının yaşadığı evin konak haline getirildiğini hatırlatan Vali Çakır, ‘’O da Kuran kursu olarak müftülüğümüze bağışladı. İnşallah bundan sonra burada çocuklarımız, evlatlarımız hepsi bizim güzel kitabımızı okuyacaklar’’ diye konuştu. Konuşmaların ardında Abbas ve Elife Şenliler Kuran Kursu açılışı yapılarak gezildi.

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