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Şenliler gündemi değerlendirdi

BBP Merkez Karar Yürütme Kurulu Üyesi Selahattin Şenliler, partisinin kurulduğu günden bu tarafa yapıcı ve yol gösterici sorumlu muhalefet anlayışı ile siyaset yaptığını söyledi.

Şenliler gündemi değerlendirdi

BBP Merkez Karar Yürütme Kurulu Üyesi Selahattin Şenliler, partisinin kurulduğu günden bu tarafa yapıcı ve yol gösterici sorumlu muhalefet anlayışı ile siyaset yaptığını söyledi.

27 Şubat 2018 Salı 07:00
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Şenliler gündemi değerlendirdi

Şenliler, Afrin Harekatı’nın başarıyla devam ettiğini, milletimizin içeride ve dışarıda bu harekat ile kenetlendiğini ve milli duyguların zirve yaptığını hatırlatarak, harekata olan desteğini bir kez daha yineledi. Selahattin Şenliler, Hocalı Katliamı’nın yıl dönümünün geride kaldığını, Ermeniler tarafından Türklere yapılan katliamın milletin hafızasında her zaman canlı kalacağını vurguladı. Şenliler, Azerbaycan Türkleri’nin TBMM’de Hocalı soykırımının tanınmasını beklediğini belirtti. BBP’li Şenliler, Muhsin Yazıcıoğlu’nun katillerinin de halen bulunamamış olmasının vicdanları kanatmaya devam ettiğini, bir an evvel Yazıcıoğlu suikastinin faillerinin açığa çıkarılması gerektiğini sözlerine ekledi. 

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