Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 19°
az bulutlu
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
98987
ALTIN
276.754
DOLAR
5.7143
STERLİN
7.0199
EURO
6.3121

Şenliler aday oldu

TÜRKİYE Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği(TÜRMOB)nde yapılacak seçimlerde hemşerimiz Yeminli Mali Müşavir Selahattin Şenliler aday oldu.

Şenliler aday oldu

TÜRKİYE Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği(TÜRMOB)nde yapılacak seçimlerde hemşerimiz Yeminli Mali Müşavir Selahattin Şenliler aday oldu.

07 Eylül 2019 Cumartesi 00:00
Şenliler aday oldu

Türmob’da 12-13 Ekim tarihlerinde yapılacak olan Türmob Genel Başkanlığı’na hemşerimiz Selahattin Şenliler aday oldu. Meslekte Birlik Grubu’ndan aday olan Şenliler, bu kapsamda Türkiye turuna çıkarak meslektaşları ve Oda başkanlarını ziyaret ediyor. Mesleğin ve meslektaşlarının sorunlarını yakından bildiğini aktaran Şenliler, kendisinin ve ekibinin yeterli tecrübeye sahip olduğunu da söyledi. İl il dolaşan Şenliler, sorunların çözümü için hazır olduklarını, kamu otoritesiyle barışık olmak zorunda olduklarını, tahsilat meselesi, haksız rekabet gibi mesele ve konuları kısa sürede çözüme kavuşturacaklarını da anlattı.

Anahtar Kelimeler:
TürmobTÜRKİYE Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Çiftçinin sorunu büyük
Çiftçinin sorunu büyük
PARKLAR TEMiZLENDİ
PARKLAR TEMiZLENDİ
Kendi elektriğini üretecek
Kendi elektriğini üretecek
Namazda buluşacaklar
Namazda buluşacaklar
Kızlarda kuralar çekildi
Kızlarda kuralar çekildi
TARIMCILAR FUARDA BULUŞTU
TARIMCILAR FUARDA BULUŞTU
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim