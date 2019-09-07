Türmob’da 12-13 Ekim tarihlerinde yapılacak olan Türmob Genel Başkanlığı’na hemşerimiz Selahattin Şenliler aday oldu. Meslekte Birlik Grubu’ndan aday olan Şenliler, bu kapsamda Türkiye turuna çıkarak meslektaşları ve Oda başkanlarını ziyaret ediyor. Mesleğin ve meslektaşlarının sorunlarını yakından bildiğini aktaran Şenliler, kendisinin ve ekibinin yeterli tecrübeye sahip olduğunu da söyledi. İl il dolaşan Şenliler, sorunların çözümü için hazır olduklarını, kamu otoritesiyle barışık olmak zorunda olduklarını, tahsilat meselesi, haksız rekabet gibi mesele ve konuları kısa sürede çözüme kavuşturacaklarını da anlattı.